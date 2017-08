Transferul pe care Dica si-l doreste cu orice pret si care sunt sansele sa vina Rusescu

Nicolae Dica recunoaste ca si-l doreste si pe sarbul Planic, chiar daca a reusit transferul portughezului Artur Jorge.

Dica spune ca negocierile cu Szukala au intrat in impas si explica de ce e aproape imposibila aducerea lui Rusescu.

"Ne mai dorim un fundas central, speram sa fie Planic. Sunt unele probleme la club, acolo, nu pot sa spun mai multe detalii, dar noi speram sa-l aducem. Patronul de banii, el este cel care negociaza, nu pot eu sa discut de bani si alte lucruri. Rusescu mai are contract 2 ani in Turcia, salariul lui e foarte mare, nu are rost sa vorbim acum de transferul lui. Cu Szukala am avut discutii, e adevarat, dar am adus un fundas si il mai avem pe Planic in atentie acum", a comentat Dica.