Transfer BOMBA pentru Sumudica la Kayseri! Pe langa Boldrin, aduce un coleg de-al lui Chipciu si Stanciu de la Anderlecht

Marius Sumudica face transferuri importante pentru sezonul viitor.

Ajuns in Turcia la Kayserispor, Marius Sumudica vrea sa se lupte in varful clasamentului in sezonul viitor! Cum noua sa echipa abia a reusit sa evite retrogradarea, Sumudica a cerut intariri importante!

Fernando Boldrin va ajunge la Kayseri, insa marea lovitura abia urmeaza - Kayseri s-a inteles cu cei de la Anderlecht pentru transferul lui Stephane Badji! Mijlocasul de 27 de ani nascut in Senegal fusese cumparat de Anderlecht vara trecuta de la Istanbul BB.

Conform presei din Turcia, Badji va semna un contract pe 2 ani cu echipa lui Sumudica.