Tosca, in echipa celor mai SLABE transferuri facute in acest sezon in La Liga: "Greselile lui colosale au costat-o pe Betis!"

Spaniolii de la AS au creat echipa jucatorilor care au avut cele mai slabe evolutii dupa ce s-au transferat in La Liga.

Ajuns la Betis Sevilla in iarna trecuta, Alin Tosca nu a reusit sa impresioneze. Desi a evoluat in 17 partide si a fost schimbat in doar 2 dintre acestea, Betis a incasat 31 de goluri in aceste partide iar transferul romanului de 25 de ani este vazut ca un esec in acest moment de jurnalistii de la AS.

Spaniolii l-au inclus in echipa transferurilor ratate de echipele din La Liga, scriind despre Tosca urmatoarele: "Romanul a ajuns la Betis in ianuarie pentru a rezolva problemele echipei in defensiva. Nici macar tactica ultradefensiva a lui Victor Sanchez nu a reusit sa-i acopere deficientele (nici cele ale colegilor) si greselilele sale colosale au costat-o pe Betis mai multe goluri primite".

Iata echipa nominalizata de cei de la AS: Sirigu (Sevilla), Mangala (Valencia), Tosca (Betis), Amorebieta (Sporting), Ganso (Sevilla), Halilovic (Las Palmas), Andres Gomes (Barcelona), N'Diaye (Villarreal), Santos Borre (Villarreal), Sanabria (Betis), Jose Enrique Angulo (Granada)