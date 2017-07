Torje s-a transferat! Mijlocasul a lasat Rusia pentru un campionat in care a mai jucat si va avea 4 colegi romani

Gabi Torje spera sa isi relanseze cariera in Rusia, la Terek Groznyi, insa nu a reusit acest lucru. Lovit si de cateva accidentari nefericite, mijlocasul de 27 de ani nu a mai jucat din septembrie 2016. Acum, fostul dinamovist va schimba echipa.



Digisport anunta ca Torje a fost imprumutat de Terek la Karabukspor, in Turcia. Acesta ii va avea colegi pe Latovlevici, Gaman, Papp si Tanase.



Torje a mai evoluat in Turcia pentru Konyaspor, in sezonul 2014/15.