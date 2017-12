Torje recunoaste: "M-a sunat FCSB, dar am incheiat discutia in secunda doi". Unde va juca din ianuarie si cand s-ar putea intoarce la Dinamo

Internationalul roman Gabi Torje se va intoarce din ianuarie in Rusia, la Akhmat Groznyi (ex-Terek). La Karabuk, Torje nu a incasat niciun ban in 5 luni.

Gabriel Torje (28 de ani) spune ca se va intoarce la Groznyi din ianuarie. Acesta mai zice ca ar putea reveni in Romania peste un an si jumatate, cand isi va incheia contractul cu gruparea rusa. Taxele de aici sunt problema lui.

"Nu am reziliat deocamdata cu turcii, sunt discutii. Mi-am dat seama de saptamana trecuta, de cand nu ne-au oprit in lot, ca asta se va intampla. Si nu din cauza evolutiilor. Eu, personal, nu sunt platit de 5 luni. Avocatul clubului si presedintele ne-au explicat ca salariile nu au fost realiste pentru ceea ce puteau ei sa suporter. Noi le-am trimis o instiintare in care le-am spus ca vom merge la FIFA. Ei ne-au exclus din lot, apoi ne-au chemat la o negociere. Eu le-am zis ca am echipa, ma intorc la Terek, dar sa imi dea banii pe care mi-i datoreaza", a spus Torje la Digisport.

"Eu mai am varianta unui transfer, 6 luni imprumut. Pentru ca am jucat doar la o echipa sezonul acesta. Am avut oferta de la FCSB acum doi ani. Am fost sunat de cineva de acolo si i-am spus ca nu pot sa ma duc. S-a incheiat discutia in secunda doi. Nu are rost sa ma duc acolo, eu sunt dinamovist", a mai spus Torje.

Mijlocasul spune ca se va intoarce in Romania peste cel putin un an si jumatate.

"Sunt o gramada de jucatori buni in Romania. Pentru mine e greu sa ma intorc acum in tara. La ce se intampla in Romania, la cate taxe sunt, trebuie sa aduci bani de acasa. O sa iau in calcul probabil o revenire peste un an si jumatate, cand imi expira contractul la Terek", a adaugat el.