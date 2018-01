"Tocmai am cumparat IUBIREA!" Cel mai tare anunt al unui TRANSFER facut in aceasta iarna! Nou adversar dificil pentru Sumudica

Besiktas a adus inlocuitor pentru Cenk Tosun, plecat in aceasta iarna la Everton.

Calificata in optimile Ligii Campionilor acolo unde va da peste Bayern Munchen, Besiktas a luat o decizie surprinzatoare in aceasta iarna cand si-a vandut golgheterul, pe Cenk Tosun, la Everton, pentru 25 de milioane de euro. Si mai surprinzator este numele inlocuitorului - Vagner Love!

Ajuns la 33 de ani, Vagner Love pare trecut de cel mai bun moment al carierei in ciuda faptului ca a marcat in acest sezon 11 goluri in 16 partide pentru Alanyaspor in acest sezon. A iesit insa o prezentare cu adevarat fantastica a jucatorului, cei de la Besiktas prezentand numele mai multor filme de la Hollywood ce contin cuvantul "love".

Besiktas este pe locul 4 in clasament cu 36 de puncte, la 5 in spatele liderului Galatasaray si la 5 peste echipa lui Marius Sumudica, Kayserispor.