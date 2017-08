Ciprian Tatarusanu a avut parte de un debut aproape perfect in Franta.

Titular pentru prima data la Nantes, Tatarusanu a avut cateva interventii exceptionale in partida cu Marseille, pierduta insa cu 1-0.

Portarul roman a primit nota 8 din partea L'Equipe, care l-a inclus si in echipa etapei. Tatarusanu este coleg in aceasta saptamana, cu Falcao, autorul unui hattrick, dar si cu Neymar, cel mai scump jucator din istorie, si el aflat la debutul in Franta cu un gol marcat.

Echipa etapei din Franta