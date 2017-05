Tatarusanu, in topul portarilor din acest sezon! Este peste Courtois, cu mai putine meciuri fara gol primit

UEFA a publicat un clasament al portarilor din Europa in functie de numarul de meciuri in care nu au primit gol.

Ciprian Tatarusanu are un sezon bun la Fiorentina, evolutiile lui fiind la un nivel inalt. Cu toate ca Fiorentina este destul de departe de cupele europene, fiind clasata doar pe locul 8, la 9 puncte de Europa League cu doar 4 etape inainte de finalul sezonului, Tatarusanu a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei lui Paulo Sousa.

Astfel, Tatarusanu apare intr-un top publicat de catre UEFA ce ia in calcul meciurile fara gol primit din acest sezon. Tatarusanu a reusit sa tina poarta "inchisa" in 15 partide din 34. In celelalte etape a primit insa un numar destul de mare de goluri, 47, ceea ce inseamna o medie de 2.47 pe meci.

Iker Casillas este pe primul loc, podiumul fiind incheiat de Ederson de la Benfica, o dovada a fortei granzilor din Portugalia in comparatie cu celelalte echipe. Pe locul 2 se afla portarul celor de la Ajax, Onana.

1. Iker Casillas (FC Porto) - 22 de meciuri fara gol, din 40

2. Andre Onana (Ajax) - 21, din 41

3. Ederson (Benfica) - 19, din 31

4. Jan Oblak (Atletico Madrid) - 19, din 35

5. Gianluigi Buffon (Juventus), 19, din 36

6. Brad Jones (Feyenoord) - 19, din 36

7. Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk) - 19, din 36

8. Yohann Pele (Olympique Marseille) - 17, din 34

9. Sergio Rico (Sevilla) - 17, din 39

10. Manuel Neuer (Bayern) - 16, din 35

11. Hugo Lloris (Tottenham) - 16, din 37

12. Marc-Andre ter Stegen (Barcellona) - 16, din 41

13. Danijel Subasic (Monaco), 16, din 44

14. Kevin Trapp (Paris Saint-Germain), 15, din 22

15. Igor Akinfeev (CSKA Moscova), 15, din 30

16. Jeroen Zoet (PSV Eindhoven), 15, din 34

17. Ciprian Tatarusanu (Fiorentina), 15, din 38

18. Anthony Lopes (Lyon) - 15, din 44

19. Evgen Borovyk (Karpaty Lviv) - 14, din 26

20. Thibaut Courtois (Chelsea) - 13, din 32