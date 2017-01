Tatarusanu, in echipa etapei din Serie A! 3 victorii la rand, Fiorentina viseaza din nou la Europa

Dupa victoria mare din etapa trecuta, 2-1 cu Juventus, Fiorentina a obtinut un nou succes si se poate gandi la locurile de Europa.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Fiorentina a obtinut o victorie la scor in meciul cu Chievo, scor 3-0, iar Ciprian Tatarusanu a bifat un nou meci excelent, care l-a plasat in 11-le ideal in Serie A.

Echipa etapei include doi jucatori de la Fiorentina, doi de la Inter si tot atatia de la AS Roma si Atalanta.

Liderul Juve este reprezentat de un singur jucator - fundasul Asamoah.

Juventus se mentine pe prima pozitie, cu un punct avans fata de AS Roma, dar cu un meci mai putin.

Fiorentina e pe locul 8, la cinci puncte de zona locurilor de Europa. Ca si Juventus, si Fiorentina are un meci mai putin disputat.

Fiorentina are o serie de trei victorii consecutive, cu Chievo in cupa, si cu Juventus si Chievo in campionat. Tatarusanu a fost titular in toate aceste meciuri.