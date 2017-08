Tatarusanu, gata pentru debutul in Franta! Adversar de FOC la primul meci pentru Nantes

Ciprian Tatarusanu are sanse mari sa fie titular in aceasta etapa din Franta.

Adus de la Fiorentina, Ciprian Tatarusanu nu a fost convocat la partida cu Lille din prima etapa deoarece Claudio Ranieri a considerat ca romanul nu are suficienta pregatire alaturi de colegii sai.

Situatia se va schimba incepand cu etapa a doua, cand Nantes are meci tare cu Olympique Marseille, echipa care ataca titlul in acest sezon.

L'Equipe scrie ca Tatarusanu a fost in forma la antrenamentele din aceasta saptamana si l-a convins pe Ranieri ca poate sa joce. Italianul are nevoie de orice ajutor. In prima etapa, Nantes a pierdut categoric cu 0-3 la Lille. "Ciprian Tatarusanu a avut cateva parade frumoase la antrenamentul de ieri si poate sa isi faca debutul contra lui OM", scrie cel mai citit ziar de sport din Franta.