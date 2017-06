Surpriza URIASA! Unde a ajuns fostul golgeter Liviu Antal dupa ce s-a despartit de CFR Cluj

Campion cu Otelul si golgeter al Ligii 1 in tricoul lui FC Vaslui, Liviu Antal a ajuns in Lituania!

Atacantul a semnat cu Zalgiris si va juca in preliminariile Champions League alaturi de noua sa echipa. Antal era liber de contract dupa despartirea de CFR.

Jucatorul de 28 de ani a mai trecut in strainatate pe la Genclerbirligi, Beitar Ierusalim si Hapoel Tel Aviv. Zalgiris a incheiat ultimul sezon pe primul loc si e lider si in acest campionat. Dupa 15 etape, are nu mai putin de 8 puncte avans fata de locul 2, ocupat de Suduva.