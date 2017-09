Surpriza URIASA! Anuntul a fost facut azi: unde poate ajunge Raul Rusescu dupa ce a fost dat afara de turci

Turcii de la Osmanli au incercat toata vara sa-i rezilieze contractul lui Rusescu, dar romanul n-a acceptat termenii propusi de clubul din Ankara.

Chiar daca i s-a transmis ca nu mai e parte din planurile pentru prima echipa, Raul tine de contract. Dupa inchiderea perioadei de transferuri in campionatele europene, Rusescu a primit de la agentii sai o propunere surpriza. Rusescu le-a fost oferit de impresari bulgarilor de la TSKA Sofia, care s-au aratat mai mult decat interesati, sustin sursele Sport.ro.



Rusescu, 29 de ani, a marcat 14 goluri in 51 de jocuri pentru Osmanli in ultimele doua sezoane. De la inceputul actualului campionat, fostul stelist n-a prins niciun minut in teren.

TSKA Sofia e lider in Bulgaria, cu 16 puncte dupa 7 meciuri disputate.