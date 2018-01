Surpriza uriasa: Anderlecht il vinde pe Stanciu si negociaza pentru un alt roman pus pe lista de transferuri de clubul sau

Real Betis l-a pus pe lista de transferuri pe fundasul Alin Tosca, cel care nu mai intra in vederile antrenorului Quique Setien, scrie presa din Sevilla.

Publicatia Informa Betis noteaza ca Alin Tosca nu mai intra in vederile antrenorului Quique Setien. Romanul a bifat doar 6 aparitii in acest sezon, el fiind introdus in meciul de aseara, castigat cu 3-2 in fata lui Leganes, in minutul 90.

Sursa citata noteaza ca de Tosca se intereseaza PAOK, echipa lui Razvan Lucescu, dar si, surpriza, Anderlecht Bruxelles, inca formatia lui Stanciu si Chipciu.

Anderlecht l-a identificat pe fostul stelist ca fiind o varianta buna pentru intarirea defensivei si vrea sa il imprumute pana la finalul sezonului cu optiune de cumparare definitiva.

In varsta de 25 de ani, Tosca a jucat 25 de meciuri pentru Betis de la transferul din urma cu un an.