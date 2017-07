Surpriza pentru Stanciu la revenirea in Belgia! Ce numar a primit cadou de la Anderlecht. FOTO

Nicolae Stanciu a primit o veste buna dupa vacanta.

Stanciu a plecat cu Anderlecht in Austria, acolo unde campioana Belgiei se pregateste pentru noul sezon. Mijlocasul roman a primit o veste buna din partea sefilor sai. A primit numarul 10, purtat sezonul trecut de Massimo Bruno.

Stanciu a purtat in primul sezon la Anderlecht numarul 7+3. Poate fi si semnul ca Stanciu va deveni un jucator mai important pentru belgieni. Adus pe suma record de 10 milioane de euro, Stanciu a avut perioade destul de lungi in care a fost doar rezerva. Stanciu are cale libera pentru a devveni chiar cel mai important jucator de la Anderlecht. Vedeta Tielemans a fost vanduta la Monaco.

Celalalt roman din lotul lui Anderlecht, Chipciu, va purta tot numarul 11.