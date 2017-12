Supergol Ianis Hagi pentru Fiorentina! A marcat dintr-un unghi IMPOSIBIL cu o executie geniala! VIDEO

Ianis Hagi asteapta deschiderea perioadei de transferuri pentru o noua provocare in cariera.

Pana sa plece, Ianis se distreaza cu supergoluri la Primavera Fiorentinei. Hagi jr. a marcat un gol superb in partida cu Chievo, pierduta de Fiorentina cu 3-2. In minutul 21, Ianis a trecut superb de un adversar in dreapta, apoi a sutat pe poarta dintr-un unghi imposibil, fara ca portarul Pavoni sa poata interveni!