"Sunt arbitri romani?" Chipciu a obtinut o eliminare INCREDIBILA in derby-ul cu echipa lui Razvan Marin! VIDEO

Meciul dintre Anderlecht si Standard Liege a inceput cu o eliminare scandaloasa, obtinuta de Alex Chipciu.

In chiar minutul 1, Mladenovic l-a lovit cu umarul pe Chipciu, iar arbitrul i-a acordat rosu direct jucatorului lui Standard. Asta in conditiile in care Chipciu nici macar nu a incercat sa sugereze ca ar fi fost lovit tare de adversarul sau.

"Sunt arbitri romani?" se intreaba romanii care urmaresc meciul pe retelele de socializare, aluzie la scandalul din aceasta perioada, in care arbitri romani s-au deghizat in straini ca sa arbitreze partidele amicale din Antalya si Cipru.

Faza care a aruncat in aer derby-ul Belgiei.