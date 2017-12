Sumudica TAIE in carne vie dupa infrangerea de azi: "Platim niste jucatori degeaba!" Trei jucatori din Romania, vizati pentru transfer

Marius Sumudica incheie anul suparat, dupa o infrangere neasteptata cu Malatyaspor.

Kayserispor a fost invinsa cu 1-0 si incheie anul pe locul 5, la egalitate de puncte cu Besiktas.

Antrenorul roman a anuntat ca va renunta la cativa jucatori care sunt platiti degeaba, in opinia sa. De Amorim, Alex Ionita si Denis Alibec sunt doriti de Sumudica, insa doar primul are sanse reale sa joace in Turcia din retur.

"N-am spus pana acum ca suntem o echipa mica, mereu am spus ca suntem o echipa normala. Daca esti o echipa mare, arbitrii vor conduce meciul normal, ca intr-o zi obisnuita. Am preferat mereu arbitrii turci, dar mereu au luat decizii impotriva noastra.

Arbitrul n-a mai lasat meciul sa continue dupa ce adversarii au marcat, a fluierat direct finalul. Ma asteptam sa avem mai multi fani la meci, puteam sa fim lideri astazi. Mai avem nevoie de 2-3 transferuri, avem cativa jucatori care-si primesc salariile fara sa faca nimic. Nu este normal”, a mai spus Sumudica.