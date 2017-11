Nebun de nervi! Sumudica si-a iesit din minti si s-a luat de Adebayor: "Mi-a zis ca a facut hent, i-a cazut ceasul de la lovitura!" Prima reactie a fostului star de la City

Sumudica a fost aproape de un rezultat urias in fata lui Istanbul BB!

Kayserispor a facut 1-1 contra vicecampioanei din sezonul trecut, la o saptamana dupa ce Istanbul BB batuse Galatasaray cu 5-1.

Dupa meci, Sumudica s-a luat de arbitri, pe care ii acuza ca au validat gresit golul de 1-1, marcat de Adebayor. Sumudica cere respect pentru el, pentru conducere si suporteri si spune ca echipa sa ar fi fost pe 3 daca n-ar fi fost comise erori mari de catre arbitri.

"Nu am fost cu nimic interiori unei echipe care a batut Galatasaray cu 5-1 etapa trecuta. Nu sunt un arbitru care se plange de fiecare eroare a arbitrilor, dar azi au fost doua erori mari contra noastra. Cea mai importanta... un hent din care s-a marcat golul de 1-1. Lui Adebayor i-a cazut ceasul de la mingea aia! Mi-a si zis la pauza ca mingea l-a atins in mana! Vreau sa-l felicit, are coloana vertebrala si a recunoscut ca a fost hent. Am jucat foarte bine tactic, adversarii nu au avut nicio situatie de gol desi sunt o echipa mare.

De-acum o sa incep sa vorbesc! Muncesc in fiecare saptamana, stau cu pastile in fiecare meci, vreau sa fiu respectat asa cum respect si eu. Cu Trabzonspor am avut un penalty clar, azi am primit gol dupa un hent. Vreau si eu sa greseasca in favoarea mea! Nu mai vreau impotriva mea! Vreau sa fie arbitraje corecte. Nu se poate asa! Imi place fotbalul din Turcia, imi place tara, vreau sa raman aici multi ani, dar vreau respect, nimic altceva", a spus Sumdudica.

Intrebat daca a recunoscut hentul in fata lui Sumudica, Adebayor a raspuns: "Nu tin minte sa fi facut asta. Stiu ca Sumudica mi-a cerut un tricou pentru fiul sau, dar nu ca i-am spus de hent. Nici nu mai tin minte daca am atins mingea cu mana sau nu!"