Sumudica s-a asigurat ca nu mai cade cu gardul! :) Cum a aparut la amicalul lui Kayserispor. FOTO

Marius Sumudica a devenit faimos in toata lumea, dupa ce a cazut cu gardul la antrenamentul lui Kayserispor.

Sumudica a incercat sa se sprijine pe un gard, insa acesta era din plasa, iar antrenorul turcilor de la Kayseri a cazut in fund. El a ramas acolo si a incercat sa dea impresia ca asta a vrut sa faca in realitate.

La amicalul de azi cu cehii de la Slovacko, Sumudica si-a adus un scaun rezistent. Chiar daca s-a mai ridicat de cateva ori ca sa se certe cu arbitrul, Sumudica nu a mai avut probleme cu echilibrul.

El a tratat cu umor faza si spune ca a racit dupa ce a cazut cu fundul pe gazon.

"Dupa caderea asta spectaculoasa, chiar si fanii din Kayseri spuneau: <sa rezisti 2 zile pe cal si sa cazi de pe cal a doua zi inseamna mult>. Radeau jucatorii cu gura pana la urechi, cand am ajuns la hotel am uitat si de suparare si de orice. Mai nasol e ca m-am invinetit pe aici. Ce moment, ce secunda, parca m-am asezat de rusine. Am vazut ca se uitau oamenii, am vazut si camera pe mine si mi-am pus si mainile asa ca si cum ma uitam la meci ca eu am vrut sa ma asez.



Sper sa nu se mai intample, astazi am avut noroc ca era gardul de sarma, nu m-am dus pe spate. Ala era ca plasa de la porti. Ce sa vad? Am crezut ca e bara in spate, am calcat in sant. Cand am cazut eram si putin ud la fundulet dar zic, ce sa ma mai ridic ca rade lumea de mine. Am stat vreo 5 minute. Iau antibiotic acum ca am facut cistita. Acum m-am uitat, mi-am pus si un scaun, stateam ca la frizer. Tipasem la Sapunaru, mi-a si spus: vezi daca tipi la mine?" a spus Marius Sumudica pentru Pro TV.