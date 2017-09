Sumudica, primul scandal in Turcia! Gestul cu care i-a enervat pe adversari: "Imi cer scuze, dar asa sunt eu!"

Kayserispor a ajuns aproape de locurile pentru cupele europene.

Al doilea succes in primele 4 etape pentru Marius Sumudica in prima liga din Turcia nu a fost lipsit de controverse. Kayseri a invins-o cu 2-0 in deplasare pe Sivasspor iar antrenorul roman si-a atras antipatia suporterilor gazdelor dupa ce s-a bucurat excesiv la reusitele echipei sale.

Intrebat dupa partida daca simte ca i-a provocat pe fanii lui Sivasspor, Sumudica a raspuns: "Ati prefera sa stau pe scaun? Eu cred ca pot sa stau pe scaun doar daca vreau sa stau pe scaun. Acesta sunt eu. Imi cer scuze daca am fost inteles gresit, nu am vrut sa arat lipsa de respect fara adversari, doar am vrut sa ma bucur alaturi de suporterii nostri" a spus Sumudica.

Fost campion cu Astra, Sumudica este foarte multumit de inceputul de sezon la Kayseri: "Am facut un joc de pase foarte bun si am tinut bine de minge, lucru deloc usor in conditiile in care au venit 17 jucatori noi la echipa. Ii felicit pe jucatori si il felicit pe arbitru care a avut un meci foarte bun" a mai spus Sumudica.