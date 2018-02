SOC PENTRU SUMUDICA IN TURCIA! Antalyaspor 2-1 Kayserispor. Sumudica are o victorie in ultimele 8 meciuri

Marius Sumudica a pierdut pe terenul lui Antalyaspor! In ultimele 8 partide, Kayseri are o singura victorie!

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Gural a deschis scorul pentru gazde in minutul 60. Echipa lui Sumudica a egalat prin capitanul Bulut, cu 10 minute ianinte de final, apoi Doukara, in minutul 88, a stabilit scorul final cu un sut in cross din interiorul careului, lateral dreapta.

Dupa infrangerea de azi, Sumudica poate pierde locul 5 in Turcia. Goztepe si Trabzon pot sa-l depaseasca daca bat!

Antalyaspor 2-1 Kayserispor