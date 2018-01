Sumudica e in culmea fericirii dupa ce a adus un jucator de la Steaua: "Sunt convins ca va redeveni ce a fost!"

Marius Sumudica l-a laudat pe jucatorul adus astazi de Kayseri de la Steaua.

Marius Sumudica a vorbit despre venirea lui William de Amorim de la Steaua, jucatorul de 26 fiind lasat sub forma de imprumut pana in vara la Kayseri. Pentru transferul definitiv, clubul turc va trebui sa plateasca 600.000 de euro.

"Willy este un jucator care pe mine m-a ajutat in cariera: am crescut cu el, el a crescut cu mine. si in momentul in care se afla intr-un con de umbra e o solutie. Imi doresc din suflet sa-l ajut.



Nu e usor, nu e usor, dar pentru mine Willy e un jucator pe care sper ca pot sa-l ajut. Sunt ferm convins ca va redeveni ceea ce a fost" a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.