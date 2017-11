Sumudica arunca din nou bomba: e pregatit sa-i ia locul lui Dica, despre care spune "n-a demonstrat nimic", si pune o conditie! Omul cu care nu ar putea lucra

"Da, iau in calcul sa antrenez FCSB", spune Sumudica. Vrea sa-i arate lui Dica faptul ca-i poate duce pe stelisti in finala Europa League. E gata sa-l aiba sef pe Becali, dar nu poate lucra cu Mihai Stoica, cel pe care-l considera vinovat pentru caderea lui Alibec.

"M-am impresionat lacrimile lui Alibec, nici n-am putut sa-i dau mesaj! E prea de tot, s-a intrecut masura. O sa-i atarne acel conflict pe care l-a avut cu managerul cubului sau cum se numeste functia pe care o are domnul Mihai Stoica acolo", spune Sumudica.



Dica a egalat performanta lui Sumudica si a ajuns in primavara europeana.

"FCSB e echipa nationala a Romaniei. Orice antrenor care era la Steaua, cu lotul pe care-l are si in grupa in care au nimerit, puteau sa ajunga foarte usor in primavara europeana", mai spune el.

Sumudica spune ca Dica e inca un antrenor in devenire.



"E un antrenor in devenire deocamdata, nu a demonstrat absolut nimic si cred ca ar trebui sa fie un pic mai cenzurat in ceea ce priveste declaratiile", spune Sumudica.

Sumudica a refuzat 2,5 milioane pe an de la arabi. O duce bine in Turcia, dar ii e dor de Romania.

"Steaua nu o voi antrena niciodata, fiindca Steaua a fost dusmanul vietii si va ramane dusmanul vietii. Dar FCSB nu stiu, ma gandesc" - Marius Sumudica.