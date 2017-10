Sumudica are Turcia la picioare, dupa ce a urcat pe 2: "Sunt 13000 de abonamente in plus fata de anul trecut!"

Marius Sumudica a invins Bursaspor si a urcat pe locul 2 in campionatul Turciei.

Sumudica spune ca nu se astepta la succesul din Turcia, iar acum atrage atentia din partea intregii tari.

"O victorie mare, cu o echipa mare, campioana acum 3 ani in Turcia (Bursaspor a fost campioana in 2010 - n.r.), un antrenor superexperimentat, Paul Le Guen, fost la Lyon, la PSG. Am facut o propaganda buna fotbalului romanesc si ma bucur ca jucatorii pe care i-am luat si in care am avut incredere se descurca formidabil.

Suntem in grafic, mai mult decat in grafic. Nimeni nu se astepta sa fim pe locul 2. Traversam o perioada buna, dar cu siguranta vor aparea si meciuri mai putin bune, cand o sa cadem putin din fruntea clasamentului. Dar lumea este multumita, iar eu sunt surprins ca la acest nivel facem fata cu brio, pentru ca este un campionat extraordinar de puternic", a declarat Sumudica.

"Sunt 13.000 de abonamente vandute in plus fata de anul trecut", mai spune Sumudica.

"Sunt apreciat acolo in oras. Am vazut ca, usor-usor, ziarele mai mari din Turcia - Fanatik, Millyet - au inceput sa trateze cu interes ceea ce se intampla la Kayseri. Asta inseamna mult", a conchis Marius sumudica.