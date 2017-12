Sumudica, acuzat de adversari ca a provocat BATAIA MONSTRU din Turcia! Acuzatii incredibile: "Joaca teatru"

Marius Sumudica a fost implicat intr-un scandal monstru la finalul partidei cu Alanyaspor, castigata de Kayseri cu 2-1.

Sumudica s-a luat la bataie cu antrenorul portarilor de la echipa adversa si s-a ales cu nasul spart, la fel ca si un membru al staff-ului sau.

Cei de la Analyaspor sustin insa ca Sumudica este cel care a inceput sa-i injure in limba engleza si sa ii provoace.

"Sumudica joaca teatru si a provocat agresivitatea pe teren. Antrenorul nostru cu portari a vrut sa-l intrebe de ce ne injura, dar nu a apucat pentru ca a fost atacat de jucatorii si antrenorii lui Kayseri. Ei trebuie sa isi ceara scuze, noi am jucat bine aici si meritam un punct. Nici macar nu stiu ce sa zic atunci cand vad imaginile", a spus presedintele celor de la Alanyaspor, Ahmet Pasaoglu.

Marius Sumudica a declarat ca incidentele de la finalul partidei din deplasare cu Alanyaspor au fost provocate de un membru al stafului gazdelor, care l-a asteptat la intrarea in coridorul care duce spre vestiare, l-a injurat si l-a atacat, informeaza futbolarena.com.

Potrivit sursei citate, dupa incidente s-a spus ca totul ar fi pornit de la faptul ca Sumudica i-a injurat in limba engleza pe membrii stafului echipei gazda. Dupa ce a izbucnit o bataie intre reprezentanti ai celor doua echipe, a fost nevoie de interventia fortelor de ordine pentru a se calma spiritele.

Intrebat de jurnalistii turci daca a injurat pe cineva, Sumudica a raspuns: „Eu nu am injurat. El m-a injurat pe mine. Ma astepta la intrarea in coridorul care duce spre vestiare. De ce m-a asteptat si m-a injurat? M-a atacat. Eu am venit aici ca sa vorbesc despre fotbal, nu despre incidente. Nu ma mai intrebati asa ceva”.

Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Alanyaspor, in etapa a XIV-a a campionatului turc de fotbal.

Golurile echipei Kayserispor au fost marcate Vural (21) si Bulut (90+3), iar pentru Alanyaspor a inscris Alkilic (62).

La formatia lui Sumudica, Cristian Sapunaru si portarul Silviu Lung jr. au jucat tot meciul.