Sumudica a venit la interviu si a pornit tirada: "AM ALBIT AICI! VREAU RESPECT! MUNCESC!" Ce i-a spus Adebayor antrenorului roman

Sumudica si Kayserispor au remizat cu Istanbul BB aseara, scor 1-1. Echipa romanului a incasat un gol controversat in minutul 38, dupa o faza la care Sumudica a reclamat un fault la Tiago si un hent facut de Adebayor.

Marius Sumudica a facut scandal dupa Kayserispor 1-1 Istanbul BB. Antrenorul roman se afla pe locul 5 in SuperLig, cu 23 de puncte, la egalitate cu Besiktas, campioana en-titre.

"In primul rand vreau sa imi felicit jucatorii. Nu am fost cu nimic inferiori unei echipe care saptamana trecuta a castigat 5-1 cu galatasaray.

Nu sunt un antrenor care sa vorbeasca despre greselile de arbitraj, dar sunt doua lucruri de mentionat la gol.

A fost in primul rand un fault la Tiago, apoi un hent, Adebayor si-a pierdut ceasul ca l-a lovit mingea in ceas. Nu se poate.



Am vorbit cu el si mi-a spus ca a jucat mingea cu mana.

Vreau sa il felicit ca a avut coloana vertebrala si a recunoscut ca a facut hent.

Am albit aici in Turcia. Vreau sa fiu respectat, asa cum respect si eu.

Respectati antrenorii, repsectati baskanii care baga bani.



Respectati-ne! Sunt un antrenor care munceste, imi place fotbalul din Turcia, dar vreau sa ma respectati", a spus Sumudica.