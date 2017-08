Sumudica a mai dat o lovitura la Kayseri! Capitanul Ucrainei a semnat cu turcii

Marius Sumudica a facut 17 transferuri in aceasta vara!

Oleksandr Kucher, fostul fundas al echipei Sahtior Donetk si actualul capitan al echipei nationale a Ucrainei, a semnat un contract pe un an, cu optiune pentru inca unul, cu Kayserispor, echipa pregatita de Marius sumudica, a anuntat, miercuri, gruparea din Superliga Turciei.

In varsta de 34 de ani, Kucher s-a despartit in aceasta vara de Sahtior Donetk, echipa la care a jucat in ultimii 11 ani si a adunat 292 de meciuri, 11 goluri si patru pase decisive.

Kucher, care poate sa joace atat fundas central, cat si in banda dreapta, a fost unul dintre jucatorii preferati ai tehnicianului Mircea Lucescu, in perioada in care au lucrat impreuna la sahtior Donetk. De altfel, cei doi au cucerit Cupa UEFA, in 2009, cu Sahtior.

La prima reprezentativa a Ucrainei, Oleksandr Kucher are 56 de selectii si doua goluri.

In prima etapa a noului sezon de campionat, Kayserispor a fost invinsa de Galatasaray, in deplasare, cu scorul de 4-1. Echipa antrenata de Marius sumudica va intalni, duminica, de la 20:00, pe teren propriu, Goztepe, in etapa a doua.

17 jucatori au ajuns in aceasta perioada la Kayserispor, printre care Fernando Boldrin (FCSB), Silviu Lung Jr. si Cristian Sapunaru (ambii de la Astra Giurgiu).