Sumudica a dezvaluit de ce nu a ajuns la Steaua: "Am vorbit cu domnul Becali!" Ce spune despre transferul lui Boldrin

Fernando Boldrin are sanse mari sa plece de la Steaua in aceasta vara.

Noul antrenor de la Kayserispor, Marius Sumudica, a vorbit de ofertele primite din Liga 1 inainte de plecarea in Turcia. El a dezvaluit ca regreta comportamentul din trecut fata de rivalele echipei sale de suflet, Rapid.

"Cu Craiova m-am intalnit cu domnul Rotaru cu mult timp inainte de finalul campionatului, dar inainte sa fie lucrurile clare. Cu Gigi Becali nu am vorbit nimic de bani sau conditii, am considerat amandoi ca ar fi prea dificil avand in vedere tot ce s-a intamplat.



Din punct de vedere profesional consider ca am gresit fata de echipele cu care eram rival. Asa am fost crescut, de la 5 ani mergeam pe Giulesti. Am sarit putin calul si fata de Dinamo, si fata de Steaua si o regret" a spus Marius Sumudica la Digi Sport.

Sumudica recunoaste ca il doreste pe Boldrin de la Steaua, insa spune ca nu el l-a propus la club.

"Mi l-as dori pe Boldrin, dar el a ajuns pe buzele celor de la Kayserispor prin intermediul altor agenti. Eu nu am vrut sa propun vreun jucator, am spus-o de la prima conferinta, pentru ca se interpreteaza. Eu le-am spus parerea mea despre el.

Eu il cunosc pe agentul lui si stiu ca are oferta de la PAOK Salonic, 1-1.2 mil vor sa plateasca pe el. Dar ei trebuie sa-si numeasca antrenor nou, stiu ca si Razvan Lucescu este pe lista acolo, si apoi vor face oferta" a dezvaluit Sumudica.