Cel putin pana maine, Sumudica si Kayserispor sunt pe locul 2 in Turcia!

Kayseri a batut-o cu 3-1 pe Bursaspor si a ajuns la 7 meciuri oficiale consecutive fara infrangere! Dupa 7 etape, echipa lui Sumudica are 14 puncte, doua sub liderul Galatasaray, care are un meci mai putin jucat. Besiktas si Goztepe o pot depasi pe Kayseri daca bat in partidele pe care le joaca maine cu Trabzonspor, respectiv Istanbul BB.