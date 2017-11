Sumudica a facut CRIZA de nervi in Turcia! Adebayor a egalat-o pe Kayseri dupa ce a preluat cu mana! VIDEO

"Marius Sumudica e nebun!", scriu turcii, dupa reactia antrenorului roman.

Kayserispor a fost egalata de Istanbul BB in minutul 39 dupa un o preluare cu mana a lui Adebayor! Echipa lui Sumudica marcase prima, in minutul 9, prin Bulut. Antrenorul roman a protestat vehement, la fel si Sapunaru, care a primit cartonas galben!

Meciul nu s-a incheiat egal, 1-1, iar Kayseri a coborat pe locul 5 in Turcia, in timp ce Istanbul BB se afla pe locul al doilea, la doua puncte in spatele lui Galatasaray.

La acest meci a asistat si Mircea Lucescu, selectionerul Turciei.