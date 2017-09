Stranieri in forma: Bicfalvi a marcat iar si a dat un assist, Torje a dat un supergol din lovitura libera. VIDEO

Torje si Bicfalvi au marcat pentru echipele lor de club din Turcia si Rusia.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Eric Bicfalvi, gol din penalti si pasa de gol in campionatul Rusiei

Eric Bicfalvi, mijlocas legitimat la FK Ural, a inscris un gol si a pasat decisiv pentru Aleksei Evseev, duminica, la meciul castigat pe teren propriu, cu scorul de 3-1, in fata formatiei Tosno, in etapa a 11-a a campionatului Rusiei.

Bicfalvi a marcat din penalti in minutul 55 si a pasat decisiv pentru Evseev in minutul 9. Primul gol al invingatorilor a fost inscris de Chanturia, in minutul 5, din penalti.

Pentru Tosno a inscris Nikola Trujic, in minutul 85.

De la oaspeti a fost eliminat Mirzov, in minutul 90+3.

Echipa lui Bicfalvi ocupa locul 6 in clasament, cu 16 puncte. Lider este Zenit Sankt Petersburg, cu 24 de puncte.



Torje a marcat un gol, dar Karabukspor a pierdut cu Yeni Malatyaspor

Gabriel Torje, legitimat la Karabukspor, a inscris un gol in meciul pierdut, duminica, pe teren propriu, scor 2-4, in fata formatiei Yeni Malatyaspor, in etapa a sasea a campionatului Turciei.

Torje, care a intrat pe teren in minutul 46, in locul lui Cristian Tanase, a marcat in minutul 84.

Celalalt gol al gazdelor a fost inscris de Mustapha Yatabare, in minutul 56, din penalti.

Pentru oaspeti au punctate Yalcin Ayhan ’15, Adem Buyuk ’39, Eren Tozlu ‘45+3 si Khalid Boutaib ’89.

La Karabukspor, Paul Papp, Valerică Gaman si Gheorghe Grozav au fost integralisti.