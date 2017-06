STOP JOC! Antrenorul lui Napoli a luat decizia finala in privinta lui Chiriches

Vlad Chiriches a fost aproape de Galatasaray in aceasta vara.

Sky Sport anunta ca Vlad Chiriches va ramane la Napoli in aceasta vara. Antenorul Maurizio Sarri i-a anuntat pe sefii sai ca se va baza pe fundasul roman in sezonul urmator, astfel ca orice negocieri cu alte cluburi au fost oprite. Si Sampdoria s-a interesat de capitanul nationalei, fara sa faca insa vreo oferta.



Chiriches nu va fi titular, insa Sarri il considera un om important in lotul sau si va avea nevoie de el in toate competitiile din sezonul urmator.



Chiriches mai are 2 ani de contract cu Napoli.