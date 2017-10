"Stati acasa daca nu aveti curaj!" Mesaj INCREDIBIL al lui Sumudica pentru jucatorii sai din Turcia! Cum ii motiveaza pentru meciul cu Fener

Marius Sumudica i-a impresionat pe turci, dupa ce a dus-o pe Kayserispor pe locul 4 in campionat in acest sezon.

Ziarul Hurryet l-a numit pe Sumudica antrenorul saptamanii pentru a doua oara in acest sezon, insa acum urmeaza un test important: deplasarea de la Fenerbahce!

Sumudica a impresionat si cu tacticile sale motivationale. I-a anuntat pe jucatorii care se tem de fosta campioana ca pot sa ramana acasa daca nu au curaj sa se lupte cu vedetele din Istanbul.



"O sa mergem acolo si o sa jucam fotbal, o sa luptam! Vrem sa ne intoarcem cu punct sau puncte, daca este posibil. Daca unul dintre jucatorii mei crede ca meciul e pierdut deja sau daca nu are curaj sa lupte, chiar daca jucam la Kayseri sau la Cappadocia, atunci sa nu vina la Istanbul! Daca e cineva care gandeste asa, atunci nu poate sa vina cu noi!", a spus Sumudica in presa turca.

Kayserispor are 17 puncte dupa 9 etape si e la egalitate de puncte cu echipele de pe locurile 2 si 3. Prima este la Galatasaray, care are 6 puncte in fata lui kayserispor.