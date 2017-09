Start perfect de sezon! Echipa lui Reghecampf e pe primul loc in campionatul din Emirate. VIDEO

Al Wahda s-a impus cu 3-1 in meciul cu Al Dhafra din etapa a treia din Emiratele Arabe Unite.

Reghecampf are sanse mari sa se lupte pentru titlu cu Cosmin Olaroiu in Emirate. Al Wahda a castigat primele trei etape si e prima, insa echipa lui Olaroiu inca nu a jucat in etapa a treia.

Al Wahda s-a impus cu 3-1 in fata celor de la Al Dhafra, chiar daca maghiarul Dzsudzsak a ratat penalty. Victoria a fost adusa in prelungiri, cu reusite in minutele 93 si 95.

Echipa lui Reghe s-a impus in primele meciuri cu 5-0 si 2-1.

مراد باتنا يخطف الهدف الثاني للوحدة في الوقت بدل الضائع#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/tSGuXoXSzS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2017