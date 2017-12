Stanciu si Chipciu, OUT din lot in ultimul meci al anului! Ce spune antrenorul lui Anderlecht despre situatia celor doi

Alex Chipciu si Nicolae Stanciu nu au fost inclusi in lotul lui Anderlecht pentru partida cu Gent, scor 1-0.

Nici macar antrenorul lui Anderlecht nu stie ce se va intampla cu cei doi in urmatoarea perioada.

Intrebat despre mercato din luna ianuarie, Vanhaezebrouck a raspuns: "Nu pot spune nimic, fiindca nu stiu nimic despre asta. Sincer! Nici macar pentru mine nu e clar. Voi lua o saptamana de vacanta si apoi vom pleca intr-un stagiu de pregatire. Voi sti poate mai mult despre asta cand ne vom intoarce, pe 12 ianuarie. E prea tarziu? Evident, mi-ar placea sa stiu cat mai repede..."

"Am ideile mele, dar noul presedinte (Marc Coucke - n. r.) nu intra in functie decat pe 1 martie. E multa incertitudine", a spus antrenorul, care la ultimele meciuri nu i-a inclus in lot pe Chipciu si Stanciu.

Vanhaezebrouck isi doreste o suprafata de joc mai buna pentru Anderlecht. "Cu un teren nou, vom putea juca un fotbal mult mai bun, sunt sigur de asta", a afirmat tehnicianul, care crede ca evolutiile echipei sale au de suferit din cauza starii gazonului.