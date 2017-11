Stanciu, SEDINTA cu agentul si cu sefii lui Anderlecht! Ce decizie au luat in privinta jucatorului roman

Nicolae Stanciu e nemultumit de statutul de la Anderlecht.

Adus pe cea mai mare suma din istoria clubului, Nicolae Stanciu e rezerva in acest sezon si a hotarat sa plece. Agenta lui a mers la conducerea clubului si a stabilit sa nu faca nicio mutare pana in pauza de iarna, cand noul antrenor al echipei va lua o decizie finala. Cel mai probabil, Stanciu va fi imprumutat pana in vara la o alta echipa, daca nu va reusi sa-l impresioneze pe antrenor pana la finalul turului.

"Am vorbit din nou cu oficialii lui Anderlecht si am ajuns la concluzia ca, pana in luna decembrie, Nicu nu pleaca de la echipa. Cei de acolo mi-au spus ca nu vor sa-l imprumute si nici sa-l vanda. Noul antrenor a afirmat ca are nevoie de putin timp pentru a-l evalua corect, iar noi suntem total de acord.

Belgienii mi-au confirmat faptul ca au mare incredere in el ca fotbalist, ca inteleg ca exista o presiune foarte mare asupra lui, pentru ca este cel mai scump transfer din istoria clubului si ca i-a fost greu sa se impuna, mai ales ca a avut trei antrenori intr-un timp foarte scurt", a spus Anamaria Prodan, potrivit ziare.com.

"In iarna, daca Doamne fereste va continua sa nu joace, e normal sa luam in calcul alte variante. Cel mai probabil, va pleca imprumut pentru ca e greu sa se faca un transfer pe o suma mare iarna. Acum, noi suntem multumiti la Anderlecht, iar el e foarte determinat sa isi demonstreze calitatile", a adaugat Prodan.