Stanciu, PRIZONIER la Anderlecht! Belgienii nu cedeaza in negocierile cu Sparta: "Poate sa ramana aici" 

Nicolae Stanciu nu a primit acceptul clubului pentru transferul la Sparta.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Mai multe cluburi, nu doar Sparta Praga, sunt interesate de fotbalistul roman Nicolae Stanciu, a indicat managerul sportiv al lui Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, pentru ziarul belgian La Derniere Heure.



"Este adevarat ca sunt mai multe cluburi interesate de Stanciu. Sparta Praga, dar si altele. Daca ei accepta pretul dorit de mine, transferul poate fi rezolvat intr-o ora. Daca ei raman pe pozitii, Stanciu nu va pleca", a declarat Van Holsbeeck despre mijlocasul devenit la sfarsitul verii lui 2016 cel mai scump transfer din istoria campionatului Belgiei.

Managerul sportiv stie ca Anderlecht va castiga mai putini bani din vanzarea lui Stanciu decat a cheltuit pentru aducerea jucatorului: "Pe piata transferurilor, uneori castigi si alteori pierzi. Cand un jucator are evolutii mai putin bune, trebuie gasita o solutie. Scopul este sa pierdem cat mai putini bani. E limpede insa ca nu vom obtine plusvaloare. Pierderea trebuie ca fie cat mai mica."

Un alt jucator care s-ar putea desparti in aceasta iarna de Anderlecht este atacantul polonez Lukasz Teodorczyk.

Campioana Belgiei, la care este legitimat si Alexandru Chipciu, este pe locul 3 in clasament. In asteptarea transferului, Stanciu nu s-a antrenat nici in aceasta dimineata cu colegii sai, mai scrie presa din Belgia.