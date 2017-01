Stanciu poate sa devina cel mai scump jucator roman din toate timpurile! Clauza URIASA fixata de Anderlecht

Nicolae Stanciu e cel mai scump jucator vandut vreodata din Liga I, dar mijlocasul poate sa mai sparga un record.

Anderlecht l-a luat pe Stanciu cu 10 milioane de euro de la Steaua, cel mai scump transfer din istoria Belgiei.

Belgienii au pariat pe Stanciu, care a fost criticat destul de des in cele 6 luni de la transfer. Agenta jucatorului crede insa in viitorul lui Stanciu, la fel si Anderlecht, care spera sa obtina o suma uriasa de pe urma romanului. Anamaria Prodan spune ca jucatorul are clauza de 30 de milioane de euro pentru reziliere.

S-a scris ca Southampton il vrea pe roman, insa agenta considera ca viitorul lui Stanciu apartine de un club mai mare din Anglia. Ar fi cea mai mare suma platita vreodata pentru un jucator roman. Mutu detine recordul cu transferul de 22 de milioane de euro la Chelsea.

"Stanciu va pleca in Anglia la o echipa foarte mare. Are clauza de reziliere de 30 de milioane de euro! Se va plati aceasta suma fara probleme. El este un jucator cum rar se naste in Romania”, a spus agentul lui Stanciu.



Anamaria Prodan a mai spus la Sport.ro ca Stanciu nu resimte presiunea transferului de record de la Steaua.

"Se simte foarte bine. Are o stapanire de sine incredibila. Nu o sa-l vedeti picat la pamant ca l-a criticat presa, el merge mai departe. Pentru faptul ca este atat de multa presiune, daca era un transfer normal de 1 milion, nu spunea nimeni nimic. Daca te uiti la Anderlecht, belgienii gresesc de mii de ori mai mult ca Stanciu. El nu are voie sa greseasca, asta e. E jucator mare. Mai rar asemneea jucator".

Anamaria Prodan a mai dezvaluit ca vara trecuta negociase cu Anderlecht si pentru Tosca, insa mutarea a picat deoarece s-a inchis perioada de transferuri.



"Am mai vorbit de Tosca sa mearga in vara, dar nu a mai fost timp. Stiti ca ei au facut transferul lui Stanciu in ultima zi".