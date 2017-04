Stanciu, peste Messi si Pogba! E al doilea in Europa intr-un top SENZATIONAL

Nicolae Stanciu nu e decat rezerva la Anderlecht in ultimele luni, dar asta nu-i afecteaza prezenta intr-un clasament de lux!

Stanciu e jucatorul cu cele mai multe suturi trimise spre poarta in Europa League! In topul comun Champions League + Europa League, realizat de Opta, Stanciu e doar in spatele lui Cristiano Ronaldo, insa peste Messi si Pogba!

Mijlocasul roman a trimis nu mai putin de 40 de suturi spre gol, cu unul mai multe decat Talisca de la Besiktas si cu doua fata de Messi si Pogba!

Spre deosebire de ultimii doi, Stanciu nu-si mai poate imbunatati cifrele. Anderlecht a fost eliminata in optimile Europa League dupa o dubla dramatica impotriva lui Manchester United.