STANCIU LA SPARTA // Stanciu ii MITRALIAZA pe belgieni dupa ce a plecat: "Eu le-am adus titlul si multumita mie au ajuns in sferturile Europa League!"

Nicolae Stanciu a prins curaj dupa ce a semnat cu Sparta Praga.

Stanciu a fost prezentat azi la Sparta Praga, dupa transferul de 3,5 milioane de euro de la Anderlecht. Considerat cea mai mare teapa din istoria fotbalului belgian, Stanciu face o declaratei surprinzatoare la despartirea de club.

"I-am adus lui Anderlecht un titlu si multumita mie clubul a ajuns in sferturile de finala din Europa League! Este logic ca puteam sa raman acolo, nimeni nu mi-a zis sa plec.

Am vrut insa sa plec pentru a reveni la nivelul de la Steaua. Asta este posibil la Sparta Praga, clubul pe care l-am preferat deoarece conducerea m-a dorit foarte mult", a spus Stanciu, potrivit Het Laatste Nieuws.

Stanciu e fericit ca a scapat de la Anderlecht, iar acum vrea sa-si relanseze cariera la Praga.



"M-am intors la Praga, unde am mai jucat si am marcat in trecut. Acum sunt jucatorul Spartei si ma simt foarte bine.

Pentru mine cel mai important a fost sa simt ca sunt cu adevarat dorit aici. Toata lumea a fost foarte placuta si imi doresc sa rasplatesc increderea acordata", a spus Stanciu la prezentare.