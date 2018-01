STANCIU LA SPARTA // Declaratia superba a noului antrenor: "Cautam un inlocuitor pe masura pentru Rosicky!" Fostul stelist, remarcat prima data acum 5 ani

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Antrenorul celor de la Sparta Praga, Andrea Stramaccioni, a vorbit despre noul transfer al echipei cehe, Nicolae Stanciu. Italianul a dezvaluit ca l-a remarcat pe Stanciu inca din 2012 cand o antrena pe Inter Milano! Atunci, in playoff-ul Europa League, Inter a eliminat-o pe FC Vaslui (2-2 in Italia si 0-2 in Romania). De asemenea, Stramaccioni este sigur ca fanii lui Sparta Praga il tin minte pe Stanciu si dupa cele 3 goluri marcate acesteia pe vremea cand juca la Steaua.

"Cand am venit aici am spus ca trebuie sa gasim un inlocuitor pe masura pentru Tomas Rosicky, ceea ce nu este deloc usor. Am cerut un mijlocas de creaţie foarte bun. Cei de la club au facut o munca extraordinara si sunt convins ca Stanciu va fi un jucator care ne va ajuta. ii urez bun venit.



Am jucat impotriva lui in perioada in care antrenam Inter Milano. Era foarte tanar. El era atunci la FC Vaslui si am jucat impotriva lui in Europa League. Se vedea de atunci ca este foarte talentat. Cred ca si cei de la Sparta si-l aduc bine aminte din preliminariile Champions League. A fost fericit sa vina la noi, bucuros sa lucreze cu mine. Sunt foarte convins ca ne va ajuta" a spus Andrea Stramaccioni pentru site-ul oficial al Spartei.