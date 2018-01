STANCIU LA SPARTA // "Adevarata suma de transfer" a mijlocasului si de ce a fost vandut! Anamaria Prodan: "Pe atat a plecat"

Anamaria Prodan-Reghecampf, impresarul lui Stanciu, spune ca Anderlecht a pierdut o suma insignifianta in afacerea Stanciu.

Nicusor Stanciu a fost vandut de Anderlecht la Sparta Praga. Anamaria Prodan-Reghecampf spune ca echipa belgiana a refuzat nu mai putin de 8 oferte de imprumut. In final, Anderlecht l-a vandut la Sparta pentru o suma care va ajunge la 9 milioane euro.

"Anderlecht nu a vrut sub nicio forma sa il imprumute. Au fost 8 oferte de imprumut, toate refuzate, inclusiv de la Borussia Dortmund. Anderlecht a vrut sa isi recupereze banii, s-a schimbat managementul si sunt patroni noi. Echipa avea nevoie disperata de bani. Pe cine puteai sa vinzi? Pe Stanciu, care prin managerul lui anuntase oficial ca vrea sa plece".

Am mers de 3 ori, am vorbit cu presedintele clubului si i-am spus clar sa gaseasca o solutie, pentru ca aici nu va mai juca. Dadea gol in Europa League si la urmatorul meci nu era nici macar pe banca", a spus Anamaria Prodan la Digisport.

"Transferul de la Anderlecht la Sparta Praga s-a facut pe un pachet total de 9 milioane de euro. Nu am voie sa dau date din contract. Anderlecht a pierdut undeva pe la 10-15% din cele 10 milioane pe care le-a platit Stelei. Adica o suma insignifianta. Imi pare rau ca nu am rezultatele testelor fizice ale lui Stanciu. Din ziua in care a ajuns la Anderlecht si pana a plecat, era numarul 1 in tot ce inseamna testele fizice", a mai spus ea.