Stanciu, la CFR? Raspunsul dat de impresarul lui Stanciu: ce se intampla cu mijlocasul vandut pentru o suma record de Steaua

"Stanciu, la CFR? In niciun caz", spune Anamaria Prodan-Reghecampf. Recunoaste, insa, ca Stanciu e pe picior de plecare de la Anderlecht.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

"Joc sau plec" - asta le va cere Stanciu sefilor lui Anderlecht la intalnirea de saptamana viitoare. E foarte posibil sa ajunga in Turcia, la echipa pe care a refuzat-o in urma cu un an.

"Fenerbahce este o echipa care si l-a dorit foarte, foarte mult. Eu l-am admirat foarte tare pentru ca a ales o echipa mare, cu renume, si nu a ales banii. Dar situatia a devenit deranjanta", spune Anamaria Prodan.



Dan Petrescu vrea sa-l imprumute pe Stanciu la CFR.

Stelistii spera ca Stanciu sa nu revina in Liga I si sa lupte impotriva lor la titlu. Dennis Man e sigur: "CFR e contracandidata noastra".



Si Raducioiu o vede tot pe CFR drept principala contracandidata a stelistilor.



"Cred ca pana la urma CFR-ul lui Dan Petrescu va reusi sa castige. Pariez pe Dan", spune Raducioiu.