Stanciu, IZOLAT la Anderlecht: "Are GENIU in el, dar va sta pe banca"! Prin ce situatie ciudata trece in Belgia

Nicusor Stanciu a stralucit in primele meciuri oficiale din 2017, dar a fost trecut pe banca dupa revenirea algerianului Hanni de la Cupa Africii.

Jurnalistul Geert Foutre de la Sport Foot Magazine e convins insa ca Stanciu va reusi sa-si demonstreze valoarea la Bruxelles. Foutre scrie ca romanul 'are geniu in el, dar dispare in multe momente din joc'. De aceea, antrenorul Weiler il prefera pe Hanni, mult mai implicat in tot ce se intampla pe teren.

"Hanni are un avantaj enorm. Poate fi important pentru echipa si cand joaca prost. Se lupta si ajuta grupul. Asta e o calitate pe care Stanciu o are mai putin. Romanul straluceste in anumite momente. Daca nu marcheaza sau nu da o pasa de gol, te intrebi uneori daca mai e pe teren. Dar Stanciu are geniu in el. Asta ii permite sa lase pe toata lumea in urma lui cu un simplu gest de super clasa.

Va demonstra asta in play-off. Sau poate sezonul viitor. In acest moment, Weiler nu-si va schimba echipa, a gasit o formula buna, asa ca Stanciu risca sa stea pe banca. Dar sa nu uitam ca mediul e unul complet nou pentru Stanciu. De ce n-ar merita un transfer de 10 milioane de euro timpul de adaptare pe care il primeste un jucator de un milion?", scrie Foutre in Sport Foot Magazine.