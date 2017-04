Stanciu, DAT DISPARUT din echipa lui Anderlecht! Antrenorul belgienilor explica de ce nu il foloseste in campionat

Nicolae Stanciu nu a prins niciun minut in victoria lui Anderlecht de la Zulte, scor 2-1.

Chipciu a marcat din nou pentru Anderlecht, insa celalalt roman de la belgieni nu trece prin momente fericite. Nicolae Stanciu a fost rezerva in partida de la Zulte, insa nu a fost folosit niciun minut de antrenor. Acesta a explicat ca a optat pentru jucatori mai puternici din punct de vedere fizic si a concluzionat ca a ales bine.

"Sunt intr-o permanenta cautare de solutii pentru echipa mea. Am ales sa incep cu Trebel si Spajic in fata lui Stanciu si Appiah deoarece am vrut mai multa forta in duelurile fizice si aeriene. Cred ca am ales bine", a spus Rene Weile, potrivit publicatiei Nieuw Blad.

Stanciu a fost rezerva neutilizata in patru din ultimele sase partide ale lui Anderlecht. In celelalte doua partide, Stanciu prins doar 5 minute cu Genk si integralist cu Beveren.

Totusi, Stanciu a adunat 12 goluri si 9 pase decisive in cele 42 de meciuri disputate pana acum la Anderlecht in toate competitiile.