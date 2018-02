Stanciu a dat gol la primul SUT in tricoul Spartei Praga! Ce a spus dupa meci

Nicolae Stanciu n-a avut nevoie decat de 5 minute pentru a-i impresiona pe fanii Spartei Praga!

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Mijlocasul roman a inscris la primul sut trimis in meciul cu Slovan Liberec. Sparta a batut cu 2-0 si continua lupta pentru locul 2.

Stanciu a fost aplaudat de tot stadionul la finalul meciului si e vazut deja drept o super lovitura pentru club.

"Am jucat bine in prima repriza, apoi nu ne-au mai iesit lucrurile asa cum ne-am dorit, n-am fost noi. O sa lucram sa fim mai buni si sa ne apropiem de locul 2. Sunt bucuros ca am dat gol si ca i-am facut fericiti pe fani, important e sa continuam pe aceeasi linie", a spus Stanciu pentru site-ul oficial al clubului.