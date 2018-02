Sparta Praga nu se mai opreste din transferuri! Anuntul facut de noua echipa a lui Nita: "L-am transferat pentru a-l ajuta pe Stanciu!"

Sparta Praga i-a transferat ieri pe Florin Nita si fundasul Mihailo Ristic insa nu s-a oprit aici. Astazi, gruparea din Cehia a anuntat si venirea mijlocasului gabonez Guelor Kanga de la Steaua Rosie Belgrad! Mijlocasul ofensiv i-a costat 1.5 milioane de euro.

Mijlocasul ofensiv de 27 de ani este convocat de fiecare data in echipa nationala a carui star este Pierre Emerick-Aubameyang iar cei de la Sparta Praga spun ca mutarea a fost facuta pentru a-i oferi si mai multa libertate lui Nicolae Stanciu, marele transferat facut in aceasta iarna. Acest lucru a fost spus chiar de directorul sportiv al echipei!

"Este necesar sa-l aven pe Kanga in echipa pentru a-l ajuta pe Stanciu pentru ca adversarii se vor concentra sa-l blocheze pe Stanciu si asta ne poate crea probleme. Cu Kanga avem mai multa varietate. Insa daca cei doi nu vor fi sprijiniti de ceilalti, vom avea oricum probleme" a declarat Zdenek Scasny pentru site-ul oficial al Spartei.

✍️ We're pleased to confirm the third signing of this week! Gabon midfielder Guélor Kanga from Red Star Belgrade.

