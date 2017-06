Site-ul lui Anderlecht il elogiaza pe Stanciu dupa reusita cu Chile! Au scris mesaj in limba romana: "Felicitari Nicu!"

Cei de la Anderlecht au remarcat reusita superba a lui Nicolae Stanciu si l-au felicitat chiar in limba romana.

Romania a invins Chile cu 3-2 intr-un amical disputat la Cluj. Stanciu a fost omul meciului pentru echipa lui Christopher Daum, reusind sa marcheze golul de 2-2 si a fost cel care a sutat la ultimul gol al partidei. Cei de la Anderlecht au remarcat evolutia fostului stelist.

"In acest moment, majoritatea jucatorilor se odihnesc pentru urmatorul sezon ce se anunta palpitant, mai ales cu participarea in Liga Campionilor. Internationalul roman Nicolae Stanciu a marcat marti seara un gol demn de o competitie europeana" scriu cei de la Anderlecht pe site-ul oficial.

Desi a evoluat mai putin in a doua parte a sezonului, Stanciu este vazut ca un jucator important in sezonul urmator, dovada si importanta data reusitei jucatorului de 24 de ani.

In finalul articolului in care prezinta desfasurarea meciului, cei de la Anderlecht au scris un mesaj in limba romana pentru Stanciu: "Felicitari Nicu! Enjoy your holiday".