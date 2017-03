Sindromul "Kiev" pentru Mircea Lucescu: "Mereu pierdem puncte cand suntem arbitrati din Moscova!" 

Zenit a pierdut in deplasare la Amkar, iar Mircea Lucescu a acuzat jocuri de culise in Rusia.

Mircea Lucescu a ajuns intr-o situatie dificila la Zenit, locul 3 in acest moment, la mare distanta de liderul Spartak. Antrenorul roman a criticat arbitrajul intr-o maniera in care le aminteste rusilor de perioada Sahtior. Cand era la Donetk, antrenorul roman critica influenta patronului lui Dinamo Kiev in fotbalul ucrainean. Fratele sau era presedintele federatiei din Ucraina. Acum, Lucescu sustine ca este tras in jos de arbitrii trimisi de la Moscova.



"Inca o data, pierdem puncte cand suntem arbitrati de Moscova", a spus Lucescu.



Acesta a continuat. "Gazdele au adoptat tactica corecta pentru a obtine un rezultat pozitiv. Felicit adversarii. Dar trebuie sa repet faptul ca de fiecare data cand suntem arbitrati de oameni din Moscova, avem de suferit. Aceste lucruri au inceput cand am urcat pe prima pozitie, dupa partida cu Spartak. Jucatorii mi-au spus ca am avut un gol perfect valabil si un penalti clar la Dzyuba", mai adauga romanul.