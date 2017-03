SENZATIONAL! Unde pleaca sa joace Lucian Goian, la 34 ani, dupa ce a trecut prin China si India

O noua destinatie exotica pentru Lucian Goian.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Micul Goian va juca fotbal in Australia. Un fost campion cu Urziceni l-a chemat acolo. Goian a mai jucat in China si India.

Goian viziteaza lumea la final de cariera. Un australian care a jucat la Urziceni e director sportiv la Perth si l-a chemat acolo. Goian sta in Australia pana la vara. Le-a promis indienilor ca se intoarce la ei.

De asta a refuzat-o pe Sanatatea Cluj din Liga a 3-a, cu care s-a antrenat in aceasta iarna.



"Eu in toamna trebuie sa ma intorc in India si sa joc in Romania in liga a treia nu ar fi ok pentru mine", spune el.